Лена Миро обвинила Анну Нетребко в обогащении на смерти Хворостовского

Вчера, 23:07

Оперную певицу Анну Нетребко обвинили в причастии к обогащению за счет коллеги покойного Хворостовского. Вся суть заключилась в том, что она посвятила свой концерт умершему артисту и установила сверх дорогие билеты.

Анна Нетребко недавно организовала концерт в честь памяти своего друга и коллеги покойного Дмитрия Хворостовского. Но множество поклонников оперной певицы указали на то, что слишком дорогие пропускные билеты на выступление. Они связали цены с названием концерта. Для того, чтобы попасть на представление оперной артистки Анны Нетребко, зритель должен был заплатить 150 тысяч рублей. Эта информация не ушла от внимания блогера Елены Миро.

Девушка назвала такой поступок ужасным. Кроме того, она считает, что Нетребко обогащается на фоне смерти известного виртуоза Дмитрия Хворостовского. Если бы концерт не в его честь, цена на билеты не была такой высокой. Хотя сама оперная певица говорит, что высокие цены ставят перекупщики и аферисты, а она тут не при чем.