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Анастасия Нечитайло из Краснодара вышла в финалисты шоу «У меня есть голос»

Вчера, 20:29

Анастасия Нечитайло, которая сейчас учится на 4-м курсе в КГИК, стала финалисткой талант-шоу «У меня есть голос». Победитель вокального соревнования получит 300 тысяч рублей.

Талантливая девушка скоро закончит факультет народной культуры. На ее счету около 10 побед в многих песенных конкурсах. В этом месяце она взяла Гран-при в Межрегиональном конкурсе, который называется «Солдатский конверт-2018».

Всего Анастасия должна показать свой голос в разных тематических концертах, который будет оценен народным голосованием. Суперфинал конкурса «У меня есть голос» пройдет в Ставропольском крае, как и предыдущие этапы талант-шоу. Голосование стартует с середины марта. По его итогам выберут победителя.

Объявление победителя «Голоса» стоит ждать не раньше апреля.


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