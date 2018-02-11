80 беременных девушек из Екатеринбурга оголились для художников

Вчера, 19:15

В Екатеринбурге прошел конкурс художников под названием «Я рисую жизнь». Холстами для художников послужили животы молодых будущих мам. На мероприятие пришли около 80 беременных девушек.

Естественно, для изображения причудливых картин на коже будущих мам были использованы специальные безвредные краски. Темой для картин в этот раз была «В гостях у сказки». Аквагримеры изображали на животах-холстах самых разнообразных героев и животных, таких как: пингвины, совы, осьминоги. Был даже один рисунок бетмена. В среднем на каждый рисунок художники уделяли около одного часа. Таким образом каждый мастер раскрасил четырех моделей. На теле одной из девушек художник изобразил замечательные цветы, используя технику «михенди» - рисование хной.

Победу одержала девушка с изображением семейства сов на животе.