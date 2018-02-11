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В Калининграде пациентов лечат Моцартом, глиной и театром

Сегодня, 12:33

В Калининградском Центре социальной реабилитации инвалидов «Мария» разработали новый проект, согласно которому пациентов лечат Моцартом, глиной и театром.

В Центре социальной реабилитации в Калининграде «Мария» детей и взрослых с психическими, умственными, физическими нарушениями, ментальными расстройствами уже более 10 лечат социальной реабилитацией. На средства Фонда президентских грантов (больше 2 млн рублей) приобретено оборудование сенсорно-звуковой стимуляции «Томатис», с помощью которого воздействуют на зоны коры головного мозга определенными частотами, в сочетании с музыкальной терапией и логопедическими занятиями. Так, воспитанники слушают музыку Моцарта, Штрауса, Григорианское пение. Оборудование способствует улучшению памяти, помогает развить речь.

Помимо лечения музыкой, воспитанники занимаются развитием мелкой моторики, которая напрямую связана с речью. Некоторые занимаются трудотерапией в отделении «Мастерские занятости», где они могут шить, заниматься столярной работой, лепкой из глины, изготавливать сувениры, украшения, игрушки, посуду.

В Центре также занимаются психогимнастикой и оздоровительными физическими упражнениями, и даже получают возможность научиться готовить.

Там же расположена театральная студия «Данко», репертуар которой включает 12 спектаклей, и с представлениями разъезжают по всей России.


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