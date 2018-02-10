Школьница из Алтайского края попала на шоу «Ты – супер!»

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Елизавета Прочанова, 11-летняя школьница из Заринска в Алтайском крае, прошла отборочный тур на шоу «Ты - супер!». Первый выпуск можно будет увидеть на экранах уже 10 февраля на НТВ.

По словам Людмилы Прочановой, матери талантливой школьницы, ее дочь Лиза так хорошо пела, что никто из судей не смог сдержаться. На кнопку сразу нажали судьи Сергей Зверев, Юлиана Караулова, Виктор Дробыш и даже непреклонный Игорь Крутой.

В рамках проекта «Ты - супер!» участвуют дети, которые остались без попечения своих родителей. Елизавета из Алтайского края практически с самого рождения проживает в приемной семье Прочановых. Сразу видно, что родители любят девочку и занимаются ею. Школьница обучается в музыкальном учреждении и успешно играет в театре. Также девочка имеет опыт в режиссуре. Все жители Заринска будут болеть за этот талант.