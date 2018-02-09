Архив Ярославля признали лучшим на Всероссийском конкурсе

Сегодня, 14:03

По итогам Всероссийского первого этапа конкурса «Архив ХХI», Ярославский муниципальный архив получил звание лучшего в ЦФО. Всего в данном хранилище расположены 76 тысяч документов.

В текущем году Государственная архивная служба РФ празднует 100-летний юбилей. Дабы отдать должное отечественным архивариусам, не последние в стране люди решили провести конкурс «Архив ХХI». В оригинальном соревновании уверенную победу в ЦФО одержал Ярославский муниципальный архив, вмещающий в себе 76 тысяч документов. Помимо вместительности, жюри конкурса учитывало материально-техническую базу архива, доступность получения услуг, кадровое обеспечение, использование инновационных и информационных технологий, а также качество видеофильма о деятельности хранилища.

Теперь Ярославскому муниципальному архиву предстоит представить ЦФО в финале Всероссийского конкурса, поборовшись за звание лучшего в стране. Отметим, финалист оригинального соревнования существует с 2003 года. Его хранилище регулярно пополняют органы городского самоуправления и 33 ярославские муниципальные организации.