VistaNews.ru


Архив Ярославля признали лучшим на Всероссийском конкурсе

Сегодня, 14:03

По итогам Всероссийского первого этапа конкурса «Архив ХХI», Ярославский муниципальный архив получил звание лучшего в ЦФО. Всего в данном хранилище расположены 76 тысяч документов.

В текущем году Государственная архивная служба РФ празднует 100-летний юбилей. Дабы отдать должное отечественным архивариусам, не последние в стране люди решили провести конкурс «Архив ХХI». В оригинальном соревновании уверенную победу в ЦФО одержал Ярославский муниципальный архив, вмещающий в себе 76 тысяч документов. Помимо вместительности, жюри конкурса учитывало материально-техническую базу архива, доступность получения услуг, кадровое обеспечение, использование инновационных и информационных технологий, а также качество видеофильма о деятельности хранилища.

Теперь Ярославскому муниципальному архиву предстоит представить ЦФО в финале Всероссийского конкурса, поборовшись за звание лучшего в стране. Отметим, финалист оригинального соревнования существует с 2003 года. Его хранилище регулярно пополняют органы городского самоуправления и 33 ярославские муниципальные организации.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.