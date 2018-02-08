На полках появился последний роман Акунина "Не прощаюсь"

Вчера, 19:16

На полках магазинов появилось последнее произведение Акунина про Фандорина под назвванием "Не прощаюсь". Это будет заключительным романом о сыщике. Про это сообщил автор на своей странице Facebook, добавив, что сам не будет прощаться с героем своей работы.

Следует отметить, в 1998 году вышло произведение под названием "Азазель". Акунин рассказывает, что его первая творческая работа была написана, не отрываясь от основной за полтора месяца. Что касается последнего романа, он дался ему сложнее.

По сюжету романа, действия происходят во времена Гражданской войны на территории России. Вполне возможно, в ближайшем будущем экранизацию об Эрасте Фандорине возьмёт на себя английский телеканал.