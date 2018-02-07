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В Карелии запустили новый телеканал

Сегодня, 18:34

Новый региональный телевизионный канал «Сампо ТВ 360» начал вещание в Карелии. Его эфирная сетка, как утверждают продюсеры, включает самый разнообразный контент.

Учредителем канала стало ИА «Республика Карелия». Вещание он начал относительно недавно, но уже завоевал популярность в регионе. В программу «Сампо ТВ 360» входят развлекательные, познавательные, общественно-политические передачи, новости, фильмы, мультфильмы и сериалы. Ранее в Карелии уже существовал канал под названием «Сампо». Он был образован в 2011 году, однако спустя пять лет был закрыт.

Ранее мы писали, что в Брянске начало вещание радио Energy. Танцевальная музыка популярной радистанции доступна местным жителям на частоте 88,6 МГц.


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