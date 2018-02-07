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Свидетельство Волошина о каннибализме в Крыму выставят на аукцион за 1 млн

Сегодня, 15:50

Аукционный дом "Литфонд" намеревается выставить на продажу за 1 млн рублей письмо поэта Максимилиана Волошина, которое является свидетельством о каннибализме в Крыму.

 Как стало известно, в письме поэт обращался к литературному критику Евдокии Никитиной. В нем он написал о голодных временах в Крыму, указывая, что улицы заполнены трупами и умирающими от голода людьми. Тем временем на рынках продают человеческое мясо, обрезанное с костей тех же трупов. Также он сокрушается, что в данное время погибла литературная жизнь.
Аукцион, на котором будет выставлено письмо в качестве коллекционной и исторической ценности, состоится 15 февраля.
Кстати, Волошин не первый, кто писал о тех временах голода 1921-1922 годов. Совесткий биохимик Вацлав Кретович рассказывал в своих мемуарах о торговле в Симферополе пирожками с человеческим мясом, братских кладбищах, куда сбрасывали многочисленные трупы умерших от голода.
Отмечено, что в то страшное время от голода умерла почти половина населения Крыма, а множество сел и вовсе вымерли.


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