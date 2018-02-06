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В Северной Осетии выберут самую умную и красивую сотрудницу полиции

Сегодня, 14:33

В Северной Осетии проведут конкурс на профессиональное мастерство среди сотрудниц правоохранительных органов "Краса и доблесть полиции 2018".

Конкурс пройдет перед Всемирным женским днем, 6 марта. По его условиям, сотрудницы полиции покажут свои талантливые стороны, расскажут об увлечениях, а также поделятся знаниями истории России и системы МВД, которая, кстати, в этом году отмечает крупный юбилей - 300 лет.
Финал конкурса состоится уже во Владикавказе. Финалистки поделятся своими рассказами о том, как и почему выбрали службу в полиции, а также дадут краткие ответы на исторические вопросы. Далее девушки, разыграв мини-спектакль, расскажут о 12 ветеранах ВОВ, с которыми они успели познакомиться. Затем, нарядившись в национальные костюмы, участницы расскажут о республиканских достопримечательностях. А в конце девушек ожидает вальс и участие дефиле.


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