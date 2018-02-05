Экс-жена Джигарханяна пытается сохранить семью и здоровье актёра

Сегодня, 14:15

Очередная срочная госпитализация с сердечным приступом армянского артиста Армена Джигарханяна в очередной раз заставила волноваться его бывшую супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую. Женщина призывала Армена Борисовича вернуться в семью и проявляла заботу о его здоровье.

С момента разрыва знаменитого брака прошло несколько месяцев, но Цымбалюк-Романовская не желает сдаваться и мечтает о сохранении брака. Уже не один раз бывшая жена взывала известного актёра вернуться домой, но, как она сама выражается «без своих друзей, так как кровать в нашем доме одна». Экс-жена обещает взять на себя всю заботу о муже.

По предположениям женщины, у Джигарханяна появились проблемы со здоровьем по причине не долеченной до конца пневмонии, что опровергает догадки СМИ о том, что она сама виновница его плохого самочувствия и госпитализации. Также бывшая жена рассказала о том, что знает, как уберечь актёра от подобных состояний, так как заботиться о нём с 2009 года. Возмущение вызвал и тот факт, что её не поставили в известность о случившимся и «хвалёные» друзья актёра не пришли ему на помощь.