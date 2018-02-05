В России билеты на концерт Анны Нетребко продаются дороже, чем в других странах

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В России билеты на концерт Анны Нетребко, который пройдет в Москве, продают дороже, чем в Белоруссии, Англии и Бразилии. Об этом свидетельствует официальная информация на сайте Московской филармонии.

Седьмого февраля в зале имени Чайковского в Москве выступит анна Нетребко, концертная программа которой включает появление на сцене ее супруга, тенора из Азербайджана Юсифа Эйвазова и представителей Национального филармонического оркестра РФ. Два последних билета в первом ряду продают по 150 тысяч рублей, в которые входят фуршеты во время антракта и после концерта.

В Белоруссии 10 февраля поклонники Анны Нетребко купят билеты на ее выступление за 22 тысячи рублей, в Лондоне 23 мая они будут продаваться от 7 до 9,6 тысяч рублей, а в бразильском Сантьяго билеты будут реализовать от 7,769 до 13,317 рублей. Не секрет, что российские фанаты готовы платить большие деньги за голос Анны Нетребко.