В конкурсе "Миссис Великая Русь" определили главных фавориток

Сегодня, 15:47

В конкурсе "Миссис Великая Русь" определились главные фаворитки. На данный момент топовые позиции занимают страховой агент, медработник и банкир.

Через 10 дней будут завершены зрительские голосования. 20 прекрасных женщин сражаются за приз зрительских симпатий. По крайней мере, промежутки в отрывах количества голосов пока незначительны, поэтому пока прогнозы неизвестны. Следует напомнить, голосование будет закончено 14 февраля в 15:00. Редакция готова вручить подарок победившему. 15 февраля на финальном шоу определят главную победительницу. Она представит республику Карелию в августе на всероссийском фестивале.