В Улан-Удэ в честь 75-летия Сталинской битвы прошел флешмоб «Смуглянка»

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В Улан-Удэ в честь 75-летия Сталинской битвы организовали флешмоб «Смуглянка», где участвовали более 1000 человек.

В Улан-Удэ отметили 75-лет со дня победы в Сталинской битве, в честь чего в торговом центре был организован флешмоб. В начале данного празднования Андрей Цыдендамбаев, победитель конкурса «Синяя птица» в номинации «Ораторское искусство», продекламировал стих в честь мужества и отваги военных СССР, которые боролись за свою родину, защищая ее от фашистов.

После этого, в котором принимали участие как участники мероприятия, так и зрители, вместе спели песню «Смуглянка», другие участники при этом с верхних этажей запустили большое количество самолетиков, сделанных из бумаги.

На мероприятии также обратились со словами поддержки ко всем спортсменам российской сборной на предстоящей Олимпиаде.

Данный флешмоб был организован с целью воспитания в молодом поколении патриотизма, любви к своей родной стране, и дани уважения к ветеранам ВОВ.