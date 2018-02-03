Александр Друзь выпустит новый путеводитель по Петербургу

Вчера, 23:39

Четырехкратный обладатель хрустальной совы интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Александр Друзь выпустит путеводитель под названием «Петербург. Пешком по городу».

Название путеводителя полностью отображает то, что написано в нем. Александр Друзь часто прогуливался вместе со своей семьей и в одиночку по улицам Петербурга. За всю свою жизнь Александр узнал немало интересных фактов, связанных с историей города. Затронуты также легендарные личности, а именно Достоевский, Гоголь, Пушкин и другие. Поэтому в новом путеводителе можно будет увидеть, какие маршруты предпочитает интеллектуал Друзь, ведь он решил поделиться этим с читателями.

Путеводитель будет на полках книжных магазинов уже 8 февраля. Пройтись пешком будет намного интересней с работой Александра Друзя.