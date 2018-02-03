В Москве через год откроется парк «Остров мечты»

Вчера, 19:41

В Москве через год с небольшим откроется парк, который назвали «Остров мечты». Он заработает в районе Нагатинской поймы.

С таким сообщением выступил Марат Хуснуллин, замещающий Сергея Собянина по вопросам градостроения. С его слов, строительные работы идут хорошими темпами, и возведение строительно-монтажной части парка уже завершено.

Хуснуллин считает, что через год строители уже приступят к пуско-наладке. После этого последует ввод парка в полноценную эксплуатацию.

Чиновник рассказал, крытая часть «Острова мечты» станет не меньше 200 тысяч м2. Таким образом, этот тематический парк станет в Европе самым крупным.

Не менее впечатляет и его запроектированная открытая часть. Её площадь составит 62 гектара. На ней предусмотрена высадка не менее 3 тыс. деревьев: елей, клёнов, рябин и яблонь.

В заключении своего выступления Хуснуллин проинформировал о своей надежде, что в 2019 году «Остров мечты» приступит к своей полноценной работе.

На территории данного развлекательного центра уже начали формировать ландшафтный рельеф. Эти работы займут, приблизительно, 3 или 4 месяца. После этого начнётся прокладывания необходимых для функционирования парка коммуникаций

По территории всего развлекательного заведения будут проложены дорожки не только для пешеходов, но и для велосипедистов. Не будут забытыми и инвалиды, чьё перемещение здесь сделают комфортным.