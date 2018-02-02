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В Белгороде стартовал конкурс «Белая лира»

Вчера, 23:34

Международный конкурс «Белая лира» проходит в Белгороде во второй раз. В этом году на участие было подано на 200 заявок больше. Участие в конкурсе примут 960 юных дарований из десяти регионов России, а также Израиля и Луганской Народной Республики. Наибольшее количество заявок поступило из Белгорода.

В течение двух недель конкурсанты будут соревноваться по пяти специализациям. Оцениваться будет техника, мастерство и манера игры на клавишных, струнных, духовых и ударных инструментах. Также будут соревноваться вокалисты. В состав жюри входят специалисты в музыкальной сфере. Мероприятие организовало областное управление культуры, БГИИК и факультет исполнительного искусства.


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