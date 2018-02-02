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Плющенко впервые провел фестиваль фигурного катания на открытом водоеме

Вчера, 23:28

Первопроходцем стал светило фигурного катания Евгений Плющенко. Фестиваль был организован на льду озера в Доброграде. Подобное свершилось в первый раз на территории России.

 Помимо Евгения Плющенко участвовали также известные фигуристы, такие как Ирина Слуцкая, Юко Кавагути, Сергей Воронов и другие. Самой большой проблемой, с которой столкнулись спортсмены, была погода, в тот момент стоял мороз. Плющенко дал комментарий, в котором указал, что этот лед ему не нравится, но по душе настоящая «ледяная плоскость». Фестиваль прошел удачно, в течении полутора часа звезды показывали свои лучшие номера. 3 февраля состоятся мастер-классы для начинающих фигуристов.

На территории Доброграда ближе к лету намечается фестиваль классической и оперной музыки под открытым небом, а также гастроли Большого театра.


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