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Украина получила штраф из-за плохой организации Евровидения-2017

Вчера, 21:56

Европейский вещательный союз (EBU) наложил штраф на Украину из-за инцидента с Самойловой, а также по причине плохой организации всего мероприятия.

 По этому поводу Европейский вещательный союз (EBU) наложил штраф на «сине-желтых» в размере 198 тыс. евро из-за нанесения ущерба репутации всего Евровидения путем скандала с Самойловой. Однако украинцам путем оспаривания сумма снизилась до 150 тыс. евро. Украина настроена продолжить оспаривать решение, обосновывая это тем, что Юлия Самойлова выступала в Крыму перед самим мероприятием. Напомним, что Самойловой запретили въезжать в Украину перед началом Евровидения. Было предложено России выбрать другого артиста, либо выступать через видеотрансляцию, от этого российская сторона отказалась. Трансляция с Киева в России вовсе не велась.


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