Московские и питерские клубы отменили концерты Захара Мая

Сегодня, 03:20

На официальной странице клуба «Цоколь» ВКонтакте был размещен пост, в котором сообщалось, что запланированный на 14 февраля концерт Захара Мая в Санкт-Петербурге отменяется из-за недопустимых публичных высказываний певца. Следом за этим был отменен концерт в Москве, который должен был состояться 9 февраля.

Руководство клуба не уточняет, за какие именно слова певца отменяются концерты. Но при этом подчеркивают, что считают неприемлемыми с морально-этической точки зрения некоторые публичные высказывания музыканта, которые произвели резонанс в СМИ. Концерты отменяются с целью избежание розжигания ненависти и провокаций. Организаторы сообщили, что приобретенные билеты можно вернуть в билетных кассах. Известно, что было продано «достаточное» количество билетов, поскольку музкант не выступал с концертами в Санкт-Петербурге почти год.

Захар Май – музыкант из Украины, бывший фронтмен группы «Шива». Он неоднократно враждебно высказывался по отношению к российской политике в соцсетях. Позволял себе называть русских «нацией без мозгов». Он высказал предположение, что Крымский мост в будущем свяжет украинский Крым с украинской Кубанью.