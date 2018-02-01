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Саратовский школьник поразил Малахова пением на китайском языке

Вчера, 21:28

Илья Соколов, школьник из Саратова, поразил публику знанием иностранных языков и пением на китайском языке. Мальчик стал гостем Андрея Малахова на передаче «Прямой эфир», выпуск которого посвятили развитию неординарных способностей у детей.

К десяти годам Илья уже знает испанский, английский и итальянский языки, а сейчас ему легко даются китайский и французский. В подтверждение этому он прекрасно исполнил композицию «Подмосковные вечера» на китайском языке, чем поразил актрису Викторию Макарскую. Также мальчик развлекал публику стихотворением «Жди меня» Константина Симонова, прочитав его на нескольких языках.

Гость «Прямого эфира» Дмитрий Петров, свободно разговаривающий на пятидесяти языках, похвалил начинающего полиглота и порекомендовал ему изучать по пять языков в десять лет. Теперь он спокоен, ведь Илье Соколову можно передать эстафету полиглотов.


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