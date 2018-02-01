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В Мурманске умер заслуженный артист России Валерий Журавлев

Вчера, 21:07

Сегодня журналистам стало известно, что в Мурманске умер Валерий Журавлев, талантливый заслуженный артист РФ. Актеру было только 60 лет, прощание с ним состоится 6 февраля в основном зале БСО.

Сегодня, 1 февраля, в медицинском учреждении Мурманска скончался 60-летний Валерий Журавлев, который боролся с тяжелым недугом. Прощание с любимым народным артистом Российской Федерации пройдет шестого февраля в десять часов утра, в этот день смогут прийти поклонники актера.

Известно, что 13 лет он всей душой служил драмтеатру. Журавлев с блеском окончил высшее театральное училище имени Щукина, в результате с него получился талантливый и востребованный актер. На сцене в Мурманске он представал перед публикой в самый разных образах, начиная от исторических лиц до современников. Кроме актерства он преподавал в городском учебном учреждении искусств.


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