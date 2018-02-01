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Павел Гришков, гендиректор издательства «АСТ», заявляет, что в 2019 году Стивен Кинг может приехать в Москву. Также ведутся разговоры с не менее знаменитым писателем Дэном Брауном.

Как проинформировал Павел Гришков, издательство «АСТ» ведет активные беседы с известными мировыми писателями. На данный момент есть доверенность о возможном приезде легендарного Стивена Кинга, запланированного на 2019 год. В этом году в Россию прибудут Питер Джеймс и Джордж Сондерс, о чем СМИ рассказал Евгений Капьев из «Эксмо Non Fiction». Он отметил, что мировые звезды литературы охотно соглашаются посетить российское государство.

Стивен Кинг является автором больше пятидесяти замечательных романов, которые имеют тираж в 350 миллионов экземпляров. Первый писатель создал в середине 70-х годов и называется он «Кэрри», за которым вышел «Сияние». Именно он позволил Кингу проснуться знаменитым.