Мединский: Смерть Анатолия Резника пошатнула российскую культуру

Вчера, 23:41

Руководитель Минкульта России Владимир Мединский выразил искренние соболезнования по факту смерти аниматора Анатолия Резника. Уход из жизни «кота Леопольда» стал настоящим ударом для российского культурного общества.

Сообщение о смерти легендарного аниматора Анатолия Резника всколыхнуло российскую культуру. Автор множественных мультфильмов, одним из которых стал «Кот Леопольд», умер в возрасте 78 лет 31 января на территории Германии. Глава Минкульта России Владимир Мединский не остался равнодушным к такому известию.

Мединский в Сети выразил искренние соболезнование всем родным и близким покойного, поддержал его бывших коллег. Он подчеркнул, что Анатолий Резников своими произведениями вырастил массу поколений в России. Его смерть наложила тяжелый отпечаток на культуре страны. Хотя все знают, что никто не вечен, но расставаться с такими магистрами анимации, как Анатолий Резник, тяжело.