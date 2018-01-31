Адвокат Джигарханяна опроверг информацию о его госпитализации

Вчера, 19:43

Информация об очередной госпитализации Армена Джигарханяна не соответствует действительности. Об этом заявил его адвокат Евгений Парфёнов, уточнив, что артист находится дома и пребывает в нормальном состоянии.

Напомним, сегодня днём стало известно о якобы экстренной госпитализации Джигарханяна в одну из столичных клиник. Источники даже сообщали, что у актёра случился сердечный приступ. По некоторым данным, причиной проблем с сердцем стала перенесённая недавно пневмония. В итоге же выяснилось, что с актёром всё в порядке.

Ранее мы писали, что сегодня утром в Москве закончилось слушание по делу о разводе Джигарханяна и его Цимбалюк-Романовской. Суд постановил отказать пианистке в апелляционной жалобе, а решение суда первой инстанции автоматически вступило в законную силу.