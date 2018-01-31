Стало известно о смерти режиссера и создателя мультфильмов Анатолия Резникова

Сегодня, 18:04

Стало известно о смерти знаменитого советского режиссера, автора и создателя любимых мультфильмов Анатолия Резникова.

Скончался известный советский режиссер мультипликационных фильмов в творческом объединении «Экран», лауреат Государственной премии СССР за созданные детские произведений в области литературы и искусства, Анатолий Резников, которому в декабре исполнилось 77 лет. Последнее время он проживал в городе Золинген в Германии. Телезрители знают множество работ Анатолия Резникова, самыми популярными и любимыми из которых являются мультфильмы о веселых приключениях кота Леопольда, мультфильм "Соломенный бычок", известные многим "Робинзон Кузя", "Копейка", «Раз ковбой, два ковбой». На его работах выросло не одно поколение советских детей, а затем и современные поколения.

На работу художником-мультипликатором в объединение «Экран», на студию «Мульттелефильм» Анатолий Резников устроился в 1970 году, где он создал множество работ, однако потом уволился в 1993 году, и приостановил свою деятельность в данной сфере на 22 года, но в 2015 снова вернулся к работе над созданием мультфильмов. В 2016 году, в честь его юбилей, 75-летия режиссера, был выпущен мультсериал "Новые приключения кота Леопольда".