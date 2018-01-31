Вера Глаголева праздновала бы сегодня 62-летие

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Сегодня, 31 января, российская актриса кино и театра Вера Глаголева могла бы отпраздновать свое 62-летие. Актриса умерла в прошлом году 16 августа в Германии, где она проходила плановое обследование. В течение нескольких последних лет Вера Витальевна боролась с раком. Свою болезнь актриса предпочла не афишировать.

Напомним, что Вера Глаголева родилась в 1956 году в Москве в семье инженера и учительницы. В детстве и юношестве занималась стрельбой из лука, позже защитила звание мастера спорта и даже входила в состав юношеской сборной Москвы.

В 1974 году Глаголева сыграла свою первую роль. По стечению обстоятельств, оператор «Мосфильма» попросил ее подыграть кандидату на роль в фильме «На край света». Вера настолько хорошо вжилась в роль, что сразу получила предложение сняться в кино.

За свою профессиональную карьеру Вера Витальевна сыграла более 50 ролей. Как правило, ей доставались амплуа сильных и волевых женщин. «Наследница», «Обручальное кольцо», «Снайперы» считаются лучшими работами актрисы.

В 2017 году Глаголева начала работать над фильмом «Глиняная яма», премьера которого состоится в 2018 году. За вклад в кинематограф в 2011 Вере Глаголевой вручили звание Народной артистки России. На Сочинском фестивале с 2017 года вручается премия ее имени.

Вера Глаголева дважды была замужем и родила троих дочерей. Сегодня старшая дочь Анна Нахапетова написала в своем микроблоге под фотографией матери: «Сегодня совершенно особый день… С Днём Рождения, наша любовь».