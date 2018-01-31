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В Израиле умер поэт и писатель Хаим Гури

Сегодня, 13:20

В Израиле готовятся к прощальной церемонии с Хаимом Гури. Писатель умер на 95-м году жизни. Информацию подтвердил министр культуры Израиля, выражая горесть и скорбь. Поэт стал известен освещением суда над нацистским преступником Адольфом Эйхманном.

Жители Израиля готовятся проститься с выдающимся писателем Хаимом Гури. Церемония прощания с поэтом состоится на иерусалимском кладбище Гар а-Менухот. С горестью и скорбью информацию о кончине творца литературного жанра сообщил в Сети министр культуры страны Мири Регев.

Известно, что умерший получил знаменитость и популярность благодаря описанию суда над нацистским преступником Адольфом Эйхманном. Также известно, что Хаим был значимым человеком в поколении отцов-основателей родного государства. При жизни писатель был удостоен литературной премии Бялика и госпремии в области поэзии.


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