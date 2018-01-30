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Малышева объявила войну мошенникам в сети

Вчера, 19:29

Ведущая одного из проектов на телевидении, который называется "Жить здорово!", Елена Малышева вместе с сотрудниками правоохранительных органов начала охоту на мошенников, которые от ее имени торгуют "полезными и оздоровительными" препаратами.

Телеведущая в одной из своих программ обратилась к телезрителям с просьбой, в случае обнаружения ими торговли от имени Елены Малышевой присылать на указанную ею почту сайт с рекламой, позже сотрудники полиции будут проводить следственные действия, и злоумышленники понесут ответственность за свои действия.

О намерении задерживать преступников телеведущая сообщила на своей странице в одной из социальных сетей.


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