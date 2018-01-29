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Кэрри Фишер присудили премию "Грэмми" посмертно

Вчера, 21:33

Актриса Кэрри Фишер была удостоена премии "Грэмии" посмертно.

В США состоялась 60-ая церемония вручения премий "Грэмми". Кэрри Фишер, актриса, исполнившая роль принцессы Леи в "Звездных войнах", была награждена посмертно. Она одержала победу в номинации "Лучшая аудиокнига". Аудиокнига Фишер "Дневники принцессы" представлена ее личными мемуарами, которые актриса записывала в ходе работы над четвертой частью "Звездных войн". Благодаря дневнику общественность узнала об отношениях актрисы со своим коллегой по площадке Харрисоном Фордом.

Ранне Кэрри Фишер уже номинировалась на награду Американской академии звукозаписи в 2009 году.

Напомним, актриса Кэрри Фишер умерла в декабре 2016 года.


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