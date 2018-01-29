В Ульяновске на светском балу выбрали короля и королеву

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В Ульяновске в конце января состоялось значимое для города событие, которое может стать началом традиции. С подачи департамента культуры городской администрации во Дворце культуры им. 1 мая состоялся светский бал, на котором выбрали короля и королеву.

Всего в дебюте мероприятия приняли участие 30 пар, которые прошли через кастинговые испытания. Для участия в светском балу, участники должны были освоить основы разнообразных хореографических жанров. В начальной версии оценивались танцы от менуэта до венского вальса и блюза. Первыми победителями стали волонтеры из общественной организации Владимир и Дарья Музалевы.

По мнению организаторов мероприятия, такие балы и в дальнейшем будут способствовать культуре общения, стремлению к самосовершенствованию и гармонии всех жителей Ульяновска, независимо от их возраста и социального положения. Администрация города намерена и в следующем году провести светский бал, но уже по расширенной программе.