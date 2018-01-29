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Брянец Борис Федоров покоряет шоу талантов в Швеции, играя на бокалах

Сегодня, 01:15

Выходец из Брянска Борис Федоров отправился покорять популярное шоу талантов в Швеции, где покорял жюри игрой на бокалах.

У себя на Родине Борис занимался тем, что вел разнообразные шоу-программы. Многим брянским зрителям он запомнился в качестве яркого ведущего. Помимо этого, парень отлично поет и увлекается игрой на оригинальных инструментах.
Так, став участником шведского шоу талантов, он презентовал членам жюри свою удивительную игру на бокалах, при этом зажигательно танцуя.
Видео выступления уже появилось в Сети.

Земляки Федорова желают ему успехов на пути к своей мечте и славе.


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