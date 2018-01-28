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Дарья Хохлова из Перми завоевала титул «Мисс бикини Мира»

Сегодня, 14:48

Дарья Хохлова из Перми стала «Мисс бикини мира» на конкурсе международного уровня в Малайзии.

Дарья Хохлова в возрасте 19 лет в рамках конкурса "Мисс туризм Мира», проходившем в столице Малайзии, в городе Куала-Лампур, победила, завоевав там титул "Мисс бикини Мира". Вчера там прошел финал, по результатам которого пермячка была признана одной из 15 самых красивых девушек, и получила первый для нее титул на мировом конкурсе красоты такого высокого ранга.

Ранее модель уже побеждала в разнообразных конкурсах красоты. Так, ей принадлежат звания «юная краса России», Miss Diamond Star, и «Мисс жемчужина России». Как призналась сама пермячка, принять участие в конкурсе она резко решила всего за четыре дня до финала. Неожиданно приняв решение, она срочно запаковала все чемоданы и отправилась в путешествие в Малайзию. Там она достойно проявила себя с наилучшей стороны и показала высокие результаты.


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