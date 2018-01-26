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В Нальчике выбрали самую красивую студентку в рамках мероприятия "Мисс студенчество". Праздник прошёл накануне в Кабардино-Балкарском учебном заведении имени Х.М. Бербекова.

25 января учящихся лучшего вуза республики поздравили с днём Татьяны многие важные гости. Кроме праздничного выступления, в университете устроили кулинарную выставку. Восемь кандидаток самых разных факультетов показали не только свою красоту, но и каким чувством юмора обладают. Не обошлось и без демонстрации своих талантов. Красавицы читали стихи, танцевали, разговаривали с членами жюри.

В результате конкурс выиграла Леля Дадали, представительница медколледжа. Кроме этого, были победительницы и в других категориях, таких как интеллект, грация, обаяние, фотогеничность и прочее.