Перед смертью Сенчина находилась в коме полторы недели

Вчера, 19:44

На Первом канале, в эфире «Пусть говорят», собрались близкие недавно ушедшей из жизни Людмилы Сенчиной. Ведущий Дмитрий Борисов сообщил, что за полторы недели до смерти актриса впала в кому из-за страшного диагноза.

Владимир Сенчин, супруг Народной артистки России, в студии рассказал, что Людмила прожила 67 лет. Последние полтора года жизни она болела онкологическим заболеванием. Ведущему программы стало известно, что это рак поджелудочной железы, и родственники артистки подтвердили данную информацию. Друг семьи Илья Резник рассказал, что последние дни она провела в клинике без сознания: «Мы надеялись на лучшее. А сегодня узнали, что она была в коме». Никто не ожидал ее смерти. Людмила Петровна планировала выступить на концерте Резника 29 января. Поэт отметил, что в этот день они вспомнят её.

Ранее Сенчина жаловалась на плохое самочувствие перед концертом, но несмотря на боль, всё равно согласилась на выступление.