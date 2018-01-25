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Пугачёва прокомментировала смерть Сенчиной

Вчера, 18:19

Алла Пугачёва прокомментировала смерть заслуженной артистки СССР и РФ Людмилы Сенчиной в своём Instagram-аккаунте.

Свою публикацию она сопроводила словами «Прощай, прекрасная золушка». Свои соболезнования примадонна высказала всего час назад, однако пользователи активно присоединяются к словам скорби. Практически все подписчики поддержали Пугачёву. Они пишут «Вечная память», «Уходят наши любимые», «Очень рано» и так далее.

Напомним, что к выражению соболезнований уже присоединились Владимир Пресняков, композитор Вячеслав Добрынин и многие другие. Интересно, что в своё время Алла Пугачёва боролась за лидерство именно с Людмилой Сенчиной. Её вторым основным конкурентом была София Ротару.


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