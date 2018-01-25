Надежда Бабкина рассказала о Людмиле Сенчиной

Сегодня, 15:06

Народная артистка РФ Надежда Бабкина рассказала СМИ о Людмиле Сенчиной. Своими воспоминаниями об усопшей певице поделилась и Эдита Пьеха.

По словам Надежды Бабкиной, Людмила Сенчина с блеском исполняла абсолютно любой репертуар, с четкой выразительностью и искренней проникновенностью пела народные композиции, классику, оперные арии, без труда могла исполнить современные творения. У Людмилы Петровны был несравнимый голос, теплая манера самого исполнения, а ее прекрасную улыбку нельзя не любить.

Бабкина подчеркнула, что под обаяние талантливой артистки попадал каждый человек, который общался с ней, видел ее на экране или на концерте. Певица считает Сенчину актрисой колоссального вокального дара и человеком нескончаемой душевной теплоты. Также она выразила соболезнования самым близким усопшей, утрату которых невозможно восполнить.