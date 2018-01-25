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Эдита Пьеха: Людмила Сенчина была как цветок — яркая и красивая

Сегодня, 14:37

Народная артистка России Эдита Пьеха рассказала, что Людмила Сенчина была яркой и красивой, как цветок. Соболезнования родным выразила и певица Татьяна Буланова.

По словам Эдиты Пьехи, Людмила Сенчина была неповторимой, талантливой и яркой личностью на отечественной эстраде. Певица сожалеет, что Бог забрал ее так рано. Как оказалось, Пьеха, как и многие другие, даже не подозревала, что Сенчина ведет борьбу со смертельной болезнью. В последний раз они виделись на 80-летнем юбилее Эдиты Пьехи, и на том мероприятии Людмила Петровна как всегда улыбалась, а глаза ярко горели. Певица подчеркнула, что ее коллега очень скромно ушла.

Людмилы Сенчиной не стало 25 января, что повергло в шок многих представителей российской эстрады. Все, кто хоть немного знал этого легендарного человека, выразили свое сожаление и соболезнование, так как мир потерял искреннюю и добрую артистку.


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