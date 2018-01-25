Татьяна Буланова рассказала о последней встрече с Людмилой Сенчиной

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Российская певица Татьяна Буланова рассказала журналистам о последней встрече с Людмилой Сенчиной. Теплыми воспоминаниями об артистке поделился и Иван Краско.

По словам Татьяны Булановой, ей стало очень грустно, когда она узнала о кончине Людмилы Сенчиной. Артистка была весьма жизнерадостным и светлым человеком, который обладал прекрасным чувством юмора. Буланова ни разу не видела ее в плохом расположении духа, а после общения с ней настроение всегда поднималось до пределов. Певица считает, что смерть Сенчиной является большой утратой для всей России, ведь страна потеряла прекрасного артиста и просто замечательного человека.

Судя по словам представителей российского шоубиза, Людмила Сенчина была прекрасной не только в своем таланте, но и в качестве человека. Артистки не стало 25 января из-за смертельной болезни.