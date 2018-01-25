Иван Краско рассказал об удовольствии от прослушивания песен Сенчиной

Сегодня, 14:12

Российский актер Иван Краско рассказал журналистам об удовольствии от прослушивания песен в исполнении Людмилы Сенчиной. Свои соболезнования выразили многие артисты, включая рок-музыканта Сергея Галанина.

По словам Ивана Краско, он получал истинное эстетическое удовольствие от голоса Людмилы Сенчиной, а также восторгался ею при общении. Она для него была красивой и умной девочкой, ее талант не пропадал с годами, а доставлял все больше наслаждения россиянам. Ее вокал был народным и от души, не то что нынешние попсовые песни, отмечает актер. Он уверен, что Людмила Сенчина стучалась в сердца зрителей искренностью.

Иван Краско выражает свои соболезнования Владимиру Андрееву, третьему супругу знаменитой артистки. В воспоминаниях актера усопшая останется открытым, ласковым и добрым человеком, который, несмотря на славу, кормил бездомных животных.