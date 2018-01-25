В США на 71-м году жизни скончался хоррор-писатель Джек Кетчам

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В США на 71-м году жизни скончался известный на весь мир хоррор-писатель Джек Кетчам. Причиной смерти писателя стало онкологическое заболевание. Книги автора были очень популярны, по ним не раз снимались фильмы. Большим его фанатом был «король ужасов» Стивен Кинг.

Литературный агент Джека Кетчама Элис Фрид Мартелл рассказал, что в последнее время он лечился от рака. Писатель является автором таких книг, как «Стервятники», «Девушка по соседству» и «Рыжий». По пяти его работам были сняты фильмы. Известно, что огромным фанатом Джека Кетчама был «король ужасов» Стивен Кинг.

За всё время жизни Кетчам работал учителем, актёром и литературным агентом. За свои работы он был награждён премиями Брэма Стокера. Романы и рассказы автора были популярны среди любителей хоррор-жанра. В литературных кругах Кетчам известен в первую очередь своей уникальной манерой письма, которую не раз хвалили критики.