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Добрынин о Сенчиной: «Это ужасно и неожиданно»

Сегодня, 13:19

Российский и советский композитор Вячеслав Добрынин не остался равнодушным и прокомментировал уход из жизни Людмилы Сенчиной. По его словам: «Это ужасно и неожиданно».

К соболезнованиям семье Людмилы Сенчиной присоединяется известный отечественный композитор Вячеслав Добрынин. Он рассказал, что очень давно и хорошо знал покойную артистку. По его словам, они состояли в очень дружеских и тёплых отношениях. Добрынин назвал её одной из самых обаятельных, достойных и красивых женщин, которые представляли российскую эстраду. Композитор выражает свои искренние соболезнования семье и близким покойной.

Совсем недавно Владимир Пресняков также высказался по поводу ухода из жизни звезды отечественной эстрады Людмилы Сенчиной.


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