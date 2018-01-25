Владимир Пресняков прокомментировал смерть Людмилы Сенчиной

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Владимир Пресняков прокомментировал скоропостижный уход Людмилы Сенчиной. Российский эстрадный артист сказал: «С этим трудно смириться».

На текущий момент уже многие отечественные эстрадные исполнители и другие деятели культуры высказались по поводу смерти заслеженной артистки РФ и СССР Людмилы Сенчиной. Теперь к соболезнованиям присоединился и Владимир Пресняков. Он рассказал, что она была крайне отзывчивой и добродушной женщиной. Пресняков отметил, что она из немногих исполнительниц, в чей адрес никогда не звучало негатива.

Ранее портал сообщал, что на 68-м году жизни скончалась из-за болезни Людмила Сенчина. Её не стало в Петербургской больнице.