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Стало известно, где проходят съемки 8 сезона «Игры престолов»

Сегодня, 13:04

В Сети появились подробности съемочного процесса финальных серий 8 сезона популярного американского сериала «Игра престолов». Стало известно, где именно сейчас актеры отыгрывают последние битвы.

Поклонники «Игры престолов» с нетерпением ждут выхода финального сезона драмы в следующем году. Распространенная сюжетная линия охватывает сотни персонажей, местоположений и сюжеты. Однако многие фанаты сериала интересуются, где же проходят съемки. Инсайдеры сообщают, что многие из съемочных мест сериала в настоящее время являются популярными туристическими направлениями в реальной жизни.

К примеру, съемки финального сезона проходят на территориях Северной Ирландии, Исландии, Хорватии, Испании и Марокко. Основные битвы на драконах проходят в специально построенных съемочных павильонах в Северной Ирландии.


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