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Андрей Ургант высказал соболезнования в связи со смертью Людмилы Сенчиной

Сегодня, 12:59

Сегодня 25 января из жизни ушла певица Людмила Сенчина. Соболезнования родным и поклонникам звезды высказал актер Андрей Ургант.

Сегодня 25 января появилось известие о смерти знаменитой российской певицы Людмилы Сенчиной. Свои соболезнования по поводу такой утраты высказал Андрей Ургант. Актер сообщил, что они были очень дружны и соседствовали «по даче» в Ленинградской области. Ургант рассказал, что узнал о смерти подруги всего полчаса назад, такая новость стала для него большим ударом.

Известно, что Людмила Сенчина ушла из жизни на 68-м году. В последние годы она неоднократно проходила лечение в различных медицинских учреждениях, как в России, так и за рубежом. Друзья певицы рассказали, что знаменитость долгие годы боролась с онкологическим заболеванием.

Сообщается, что при любой возможности Сенчина выходила на сцену и не обращала внимание на состояние своего здоровья. Сама певица неоднократно говорила, что подзаряжается энергией во время общения со своими поклонниками.

Самыми известными песнями исполнительницы стали «Белый танец», «Золушка» и «Нежность». Вся творческая жизнь Сенчиной была связанна с Санкт-Петербургом, несмотря на то, что ее неоднократно просили перебраться в Москву.

Когда состоятся похороны певицы и где поклонники ее таланта смогут с ней проститься – пока не сообщается.


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