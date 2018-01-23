В подмосковных библиотеках состоится акция "Ночь Гарри Поттера"

Вчера, 22:56

В Подмосковье на территории зданий библиотек организовали мероприятие под названием «ночь Гарри Поттера». Участники смогут испробовать свои силы в различных магических конкурсах, турнирах, флешмобах на определенную сказочную тематику.

Все почитатели Гарри Поттера смогут принять участие в организованной акции под названием «Ночь Гарри Поттера», которая будет проведена в библиотеках Подмосковья, а также в Московской областной библиотеке. Мероприятие назначено на 1 февраля 2018 года. По словам организаторов акции «Ночь Гарри Поттера», в этом году темой стали «Фантастические звери».

На празднике все гости смогут увидеть, а также принять участие во многих викторинах, посмотреть фильм, испытать свои силы в конкурсах и проверить знание героев Поттера. Жители Подмосковья с нетерпением ожидают проведения данного события, так как оно несет в себе массу интересного и сказочного. Особым фанатам можно будет примерить сказочные костюмы героев знаменитой саги о волшебнике.