Единственная дочь Михаила Шемякина умерла во Франции

Вчера, 18:33

У известного советского и российского скульптора и художника Михаила Шемякина умерла дочь во Франции. Женщине было 53 года.

В сообщении указано, что Доротея Шемякина ушла из жизни 20 января. Отец сам рассказал о трагедии на своём официальном аккаунте в Facebook. Он добавил, что она была очень талантливой художницей и удивительным человеком. Шемякин выразил надежду, что её работы даже спустя много лет будут дарить ценителям искусства безмерную радость. Причина её смерти пока что не разглашается, также как и информация о прощальной церемонии.

Стоит напомнить, что Доротея являлась единственной наследницей отечественного художника. Она родилась в 1964 году. В скором времени ей пришлось мигрировать вслед за своим отцом. Довольно долга она проживала в Нью-Йорке, Афинах и Париже. Её профессиональная творческая деятельность была посвящена книжным иллюстрациям.