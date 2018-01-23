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В руках статуи 19 века найден iPhone X

Сегодня, 04:15

Издание Motherboard рассказывает об интересной находке. Современники разглядели в руках статуи 19 века iPhone X. Выраженная мысль вводит в заблуждение смотрящих на скульптуру людей, поскольку силуэт наклонен к руке, как к смартфону. В реальности женщина склонилась к распятию, которое, по замыслу автора, она нашла в лесу.

Современные пользователи Интернета нашли новую версию происхождения смартфона. По мнению некоторых пользователей соцсетей, мраморная статуя индейской девушки, выставленная в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, держит в руке гаджет. Склоненный силуэт дамы очень похож на положение тела при процессе смотра в смартфон.

Работа получила название «Индейская девочка, или Восход христианства». По задумке автора американского художника Эрастуса Доу Палмера девушка держит распятие, которое она нашла в лесу. Статуя должна была символизировать распространение христианства среди аборигенов.


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