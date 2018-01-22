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Oxxxymiron номинирован на литературную премию

Сегодня, 00:26

Альбом популярного рэпера Oxxxymiron под названием "Горгород" попал в список номинированых на литературную премию.

Если быть точнее, то он вошел в лонглист премии имени Пятигорского. Стоит напомнить о том, что данная премия вручается за наиболее философское произведение.

Вышеупомянутый альбом вышел в 2015 году, а также стал одним из наиболее обсуждаемых среди молодежи. В данном списке всего 37 номинантов. Альбом известного рэпера претендует на премию, как рэп-поема.

Стоит обратить внимание на то, что сумма награды составляет один миллион рублей.

Напомним, данная премия имени Пятигорского вручается ежегодно.


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