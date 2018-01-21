Стали известны имена судей шоу "Голос. Дети"

Вчера, 23:41

Первый канал сообщил о том, кто будет наставниками-судьями пятого сезона всероссийского музыкального шоу "Голос. Дети".

Одним из наставников впервые стал известный рэпер Василий Вакуленко, более известен под псевдонимом Баста. Пелагея и Валерий Меладзе также займут судейские кресла этого сезона.

Также сообщается, что ведущим данного телешоу по-прежнему будет Дмитрий Нагиев.

Выяснилось, что на участие в телешоу было подано больше 7 тысяч заявок и анкет с приложенными к ним детскими работами.

Стоит обратить внимание на то, что данного вида шоу существует с 2014 года. И, к тому же, детское шоу в несколько раз превысило рейтинг взрослого шоу талантов.